Covid: Speranza, prossimi 7-10 giorni saranno decisivi.

"Resto molto prudente, ma i nostri esperti del Cts ci dicono che la curva dei contagi si va stabilizzando. È ancora presto per dirlo, ma ci sono valide ragioni per credere che le ultime misure comincino a dare qualche risultato". Così il ministro della Salute Roberto Speranza su 'La Stampa', avvertendo che "i prossimi 7-10 giorni saranno decisivi".

Per il vaccino, all'inizio avremo dosi per 1,7 milioni di persone (personale medico-sanitario e Rsa), ma per "le vere vaccinazioni di massa dovremo aspettare il secondo semestre del 2021". Per la virologa Cristina Cassetti, stretta collaboratrice di Anthony Fauci, considera 'probabile' che due vaccini potrebbero essere pronti almeno negli Usa entro dicembre.

Da ieri le nuove zone rosse in Campania e Toscana, e arancioni in Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche. Ma non mancano le polemiche. Per il governatore della Toscana Giani 'la decisione è stata presa su dati vecchi'. Il presidente della Liguria Toti avverte: 'con Rt sotto 1 stop alle restrizioni'. Intanto fioccano le prime multe per chi infrange le norme. La Basilicata chiude tutte le scuole fino al 2/12. L'Abruzzo verso il lockdown.



