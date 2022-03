Covid, Speranza: “Superare lo stato d'emergenza non vuol dire esserne fuori”

Il trend prosegue, con cali ormai in tutte le variabili. Nella giornata di oggi però un migliaio di contagi in più: sono 39.963, ma continuano a scendere le vittime 173 (ieri erano state 210) e le intensive: 609 i pazienti ricoverati, 16 in meno. In Emilia-Romagna 2.056 nuove positività e 14 morti.



Si ragiona sul dopo, con la fine dello stato d'emergenza, tra i tanti dalla politica al mondo del lavoro, che chiedono “via green pass, via mascherine” e chi invece frena. Lo ha fatto ieri il Consulente del Ministero della Salute, Walter Ricciardi: “Il 'liberi tutti' è un errore che abbiamo già fatto due volte e che rischiamo di fare per la terza volta. La pandemia finirà, ma non così in fretta” - ha detto. Mentre il Ministro Speranza oggi aggiunge: superare lo stato d'emergenza non significa essere magicamente fuori da ogni vincolo perchè il Covid continua ad essere una sfida con cui fare i conti”. Cautela, dunque, l'ha chiesta ieri anche Il Direttore della Prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza: "La situazione epidemiologica sembra tendere ad un deciso miglioramento anche se la circolazione del virus SarsCoV2 nel nostro Paese resta ancora piuttosto elevata. Quindi - invita - è bene mantenere dei comportamenti prudenti e completare il ciclo vaccinale con la dose di richiamo".

Tutti gli indicatori in calo, si diceva, restano invece stabili solo i casi nei bambini in età scolare. Sono il 29% del totale – segnala l'ultimo Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità su sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale – con il 43% dei casi concentrati nella fascia 5-11 anni. Dallo stesso rapporto, nuovi dati sugli effetti dei vaccini: i vaccinati con tre dosi hanno una protezione dalla forma grave di Covid-19 del 92% superiore rispetto ai non vaccinati, percentuale che scende all'82% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale (due dosi) da oltre 120 giorni.

