Covid, superano quota 1.600 i casi a Rimini. Open day vaccinale in Regione

Sono 16.408 in più rispetto a ieri i casi di positività al Covid in Emilia Romagna, su un totale di 59.188 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 149 (-3 rispetto a ieri); l’età media è di 62,2 anni. Sul totale, 94 non sono vaccinati, mentre 55 sono vaccinati con ciclo completo. I ricoverati nei reparti Covid aumentano dell’2,6%, quelli delle terapie intensive calano del 2%. Purtroppo, si registrano 20 decessi. A Rimini sono 1.628 i nuovi casi. Secondo le analisi matematiche elaborate da Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M.Picone' l’epidemia di Covid-19 segue andamenti diversi nelle 107 province italiane, 7 delle quali sono al picco e 28 lo hanno già raggiunto: tra queste compare anche Rimini.

Grande adesione oggi per l'open day vaccinale dedicato alla popolazione in età scolastica. Da Piacenza a Rimini domenica - per l’intera giornata, dalle 9 alle 19 - in almeno un centro vaccinale per provincia, tutti i giovani dai 5 ai 19 anni possono accedere al vaccino per avere la loro somministrazione. Senza alcun vincolo, se non la presenza, nel caso dei minorenni, di un genitore o di chi ne fa le veci. Oltre 2.500 le dosi di vaccino somministrate, delle quali 156 a Rimini.