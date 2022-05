Covid: tasso di positività scende al 13%. Salgono i ricoveri

L’aggiornamento Covid in Emilia-Romagna segna 1.873 i nuovi casi. Oltre 3.700 guariti, calano i casi attivi (-1.869). Balzo di 35 ricoveri nei reparti rispetta ieri, sostanzialmente stabili le terapie intensive. L’età media dei nuovi positivi è di 43,9 anni. Il 96,6% - la quasi totalità - dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. 14 i decessi.

In Italia, in generale, sono 13.668 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, la metà rispetto a ieri. Si contano purtroppo 102 vittime, una quarantina in più. Il tasso di positività è al 13%, in calo. 353 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in più. Mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 7.631, 99 in più rispetto a ieri.