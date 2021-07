Covid: timori per aumento dei contagi in Paesi europei, domani riunione del tavolo tecnico del Ministero Salute In Emilia-Romagna 93 nuovi casi, di cui 3 nel Riminese, e nessun decesso

La risalita dei contagi in Europa è “ormai un dato di fatto”. A dirlo è Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in un'intervista al Corriere della Sera. Questo sta avvenendo, spiega, soprattutto in Paesi come Regno Unito, Spagna e Portogallo. Il motivo è legato in larga parte alla variante Delta, anche se in Italia, prosegue Locatelli, il fenomeno è al momento contenuto. Si sta dunque pensando di introdurre misure più rigide per i passeggeri in arrivo da quelle aree. Allo stesso tempo, aggiunge, “non è il caso di creare allarmismi” visti i dati su decessi e ricoveri ora, in qualche modo, più confortanti “grazie alle vaccinazioni”. Sempre per il coordinatore del Cts è necessario completare le somministrazioni agli over 60 e immunizzare gli adolescenti.

[Banner_Google_ADS]



Nel Regno Unito numeri del contagio elevati: oltre 31mila i nuovi casi, per la variante Delta. In Italia 1.391 i positivi delle ultime 24 ore, in leggera diminuzione. 7 le vittime. Il tasso di positività aumenta dallo 0,67% alle 0,97%. In Emilia-Romagna 93 nuovi positivi, di cui 3 nel Riminese, e nessun decesso.

Domani si riunirà il tavolo tecnico del Ministero della Salute che sarebbe impegnato nella definizione dei parametri per stabilire la posizione delle Regioni rispetto ai profili di rischio, vista la variante. Tra le proposte, anche la revisione dell'Rt ospedaliero, cioè il tasso di occupazione dei posti letto oltre il quale scatta la fase di attenzione.

Nelle scorse ore, in vista della finale degli Europei, richiamo alla responsabilità da parte della ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, e il rafforzamento di misure anti-assembramento come il monitoraggio delle piazze da parte delle forze dell'ordine e monumenti transennati in città d'arte come Roma. Questo per evitare un aumento dei contagi legato al tifo e a eventuali eccessi di entusiasmo collettivo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: