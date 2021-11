Covid: via libera a terza dose dopo 5 mesi il primo ciclo vaccinale in Italia

Sarà possibile fare la terza dose a cinque mesi dal completamento del primo ciclo vaccinale anti-Covid. "L'intervallo minimo previsto per la somministrazione della dose 'booster' (di richiamo) con vaccino a m-RNA, - riferisce il Ministero della Salute in una circolare - alle categorie per cui è già raccomandata (inclusi tutti i soggetti vaccinati con unica dose di vaccino Janssen) e nei dosaggi autorizzati, è aggiornato a cinque mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato". Il provvedimento sarà in vigore da domani.