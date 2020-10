AGGIORNAMENTO Covid19: 1.192 nuovi casi in Emilia-Romagna; 159 a Rimini, più della metà hanno sintomi

In Emilia-Romagna sono 1.192 i nuovi casi positivi al coronavirus su un totale di 9.644 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. 636 gli asintomatici. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42,1 anni. La provincia con più contagi è quella di Bologna (259) e Reggio Emilia (235). A Rimini sono 159 i nuovi casi di cui 85 con sintomi.

A livello regionale, i casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 14.828 (1.186 in più di quelli registrati ieri). Il 94,3% presentano sintomi lievi o non hanno sintomi, per cui si trovano in isolamento domiciliare. 4 i nuovi decessi: si tratta di persone ultraottantenni. Calano di una unità i pazienti in terapia intensiva, che diventano 88 in tutto il territorio regionale, mentre sono 757 (+34 da ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

Nuovo record di positivi al covid nelle ultime 24ore nelle Marche: sono 521 sulla cifra anch'essa record di 2.392 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi: Ascoli Piceno è la provincia più colpita con 138 casi; 32 quelli in provincia di Pesaro Urbino. "Ad oggi possiamo affermare che nelle strutture ospedaliere la situazione è assolutamente sotto controllo”, ha affermato il presidente Acquaroli.

