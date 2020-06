ITALIA Covid19: calano ancora i contagiati, 88 vittime, mentre Bce aumenta di 600 mld il programma di acquisti di debito

La Bce rilancia gli acquisti di debito per l'emergenza pandemica. Francoforte aumenta di 600 miliardi di euro il 'Pepp', portando il totale a 1350 miliardi di euro. E lascia invariati i tassi d'interesse. Fmi plaude, bene l'ulteriore sostegno. Intanto prosegue il trend in calo in Italia legato all'emergenza sanitaria: anche oggi 177 contagiati in più. 88 vittime, di queste 29 in Lombardia. 338 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 15 meno di ieri. 868 malati in meno. È negativo il paziente entrato come sospetto Covid al pronto soccorso dell'ospedale di Codogno che stamane ha riaperto, dopo una chiusura di oltre 100 giorni.



