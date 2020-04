Covid19: controlli a cavallo delle Giacche Verdi in Valconca

Controlli serrati, in questo fine settimana, per il rispetto delle disposizioni anticoronavirus, ecco che lungo il fiume Conca, sono arrivate anche le Giacche Verdi, una associazione riconosciuta dal ministero dell'Ambiente, per la tutela del territorio. Hanno effettuato controlli a cavallo sia a Pasqua che Pasquetta, lungo tutta l'area fluviale del Conca. Proprio per evitare inutili quanto dannosi pic nic o passeggiate, anche se in solitaria.

I comuni interessati sono Cattolica, San Giovanni, Morciano, Saludecio e Mondaino.