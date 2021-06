Covid19: coprifuoco a mezzanotte in Emilia Romagna e Marche

Altre quattro regioni diventano 'zona bianca' dell'Italia. Dopo Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, riaprono anche le neopromosse Abruzzo, Umbria, Liguria e Veneto mentre nel resto dei territori, in zona gialla, come Emilia Romagna e Marche, il coprifuoco slitta di un'ora, a mezzanotte. E nel Paese che riparte, presto potrebbe cadere l'ultimo divieto, quello di ballare: è previsto martedì prossimo un incontro sulle discoteche. I locali potrebbero ripartire a luglio, ma è quasi certo che sarà necessario avere il green pass soprattutto alla luce dello sprint sulla campagna vaccinale per i giovani. Il Piano in queste ore continua a macinare record (1,2 milioni di dosi in 48 ore) e procede spedito più della nuova variante 'Delta' del Covid, che al momento spaventa invece la Gran Bretagna.







In tutta Italia i malati sono al momento 192mila. "Le cose stanno andando bene e non dobbiamo continuare a preoccuparci di varianti", spiega il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ma è necessario continuare a rispettare le regole e "tutti quanti dobbiamo sapere che il mese di luglio sarà la svolta completa e assoluta: avremo superato la metà della popolazione con almeno una dose di vaccino" e per settembre-ottobre si prevede di raggiungere una "protezione di comunità".