REGIONE Covid19, Emilia-Romagna: continua il calo dei malati, guariti l'81% dei contagiati

Covid19, Emilia-Romagna: continua il calo dei malati, guariti l'81% dei contagiati.

Dall’inizio dell’epidemia, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.221 casi di positività, 24 in più rispetto a ieri, di cui 14 persone asintomatiche individuate attraverso l’attività di screening. Le nuove guarigioni sono 57, per un totale di 22.818. Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi: -35 rispetto a ieri. 1.029 le persone in isolamento a casa, 27 in meno rispetto a ieri: l’87,8% di quelle malate. I pazienti in terapia intensiva sono 12 (1 in più rispetto a ieri), quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 131 (-9). Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 22.818 (+57): 269 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 22.549 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi. Purtroppo, si registra 1 nuovo decesso: una donna residente nella provincia di Piacenza. Complessivamente, in Emilia-Romagna i decessi sono arrivati a quota 4.231.



I più letti della settimana: