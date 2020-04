Covid19: iniziata con anziani e più fragili la distribuzione delle mascherine a Rimini

Inizia dagli anziani over 65 e dalle persone con maggiori fragilità la distribuzione porta a porta gratuita delle mascherine che nella mattinata di ieri sono giunte a Rimini dalla Regione Emilia Romagna attraverso la rete della Protezione civile regionale.

E’ questa la scelta prioritaria del Comune di Rimini che ha fatto proprie le linee guida indicate dalla Regione proprio per la gestione e distribuzione di mascherine facciali ai cittadini scegliendo rapidità, solidarietà e sicurezza. Un’operazione complessa nei numeri – sono due milioni le mascherine distribuite con questo primo invio dalla Regione, 152.000 nella provincia di Rimini, 67.000 circa nel comune capoluogo.

Nel corso della giornata le prime confezioni sono destinate in via prioritaria alla distribuzione porta a porta per i circa 8600 riminesi over 65 che vivono soli. La distribuzione curata direttamente dai volontari avverrà, sulla base degli elenchi estratti dagli archivi anagrafici. A questa prima priorità solidale farà seguito nei prossimi giorni la distribuzione programmata – così come prevedono le linee guida regionali – davanti ai luoghi di rifornimento alimentare come gli esercizi della grande e media distribuzione e botteghe di quartiere, o sanitari, come all’interno delle farmacie aderenti. Sono circa 50 gli esercizi commerciali davanti a cui verranno creati i punti di distribuzione gratuita delle mascherine presidiati dai volontari, a cui si affiancano 38 farmacie riminesi, una rete distribuita omogeneamente sul territorio così da essere più capillarmente possibile nei pressi o vicinanze delle abitazioni dei riminesi.

