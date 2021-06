Covid19: San Marino tra zona 'bianca' e zona 'gialla'

Covid19: San Marino tra zona 'bianca' e zona 'gialla'.

Restrizioni al minimo da oggi per 40,5 milioni di italiani, tenuti però a continuare a indossare le mascherine, rispettare le distanze, lavare spesso le mani. San Marino inserita tra due territori di colore diverso. Nessun coprifuoco verso la Romagna, rientro a mezzanotte dal Montefeltro.

In 'bianca' via libera a matrimoni e feste, ma con il green pass, al ristorante non più di 6 al chiuso. Due terzi d'Italia passano da oggi in zona bianca mentre il trend dei contagi da nuovo coronavirus continuano a diminuire. "Spero che il 95% degli italiani sia in zona bianca nei prossimi 7 giorni", dice il ministro Speranza. Obiettivo zero morti nella consapevolezza che l'arma decisiva contro la pandemia resta la campagna vaccinale. Nelle zone gialle resta il coprifuoco a mezzanotte fino al 21 giugno.



