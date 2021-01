PADOVA Covid19, si vaccina il professor Crisanti: “Mai stato contrario, aspettavo i dati”

Questa mattina al professor Andrea Crisanti è stato somministrato il vaccino anti-Covid, nel corso di una cerimonia pubblica trasmessa in diretta Facebook nell'Azienda Ospedaliera di Padova.

"Non sono mai stato contrario - ha detto Crisanti, prima di sottoporsi all'iniezione - ma avevo detto che aspettavo il conforto di avere informazioni scientifiche”. “C'è stato qualche problema di trasparenza – ha continuato - ma è stato risolto con la condivisione dei dati, quindi è il momento di testimoniare con la consapevolezza che è un momento di svolta. I vaccini sono sicuri, e ci sono e saranno diversi tipi di vaccinazione".

La breve cerimonia è stata preceduta da una precisazione del direttore pro tempore dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, Daniele Donato: "Il professor Crisanti è il testimonial per il vaccino, ma proprio perché oggi è il suo turno. Abbiamo attivato la vaccinazione andando a privilegiare i reparti Covid e l'età anagrafica". "Negli ultimi giorni - ha proseguito Donato - abbiamo trovato una stabilizzazione della domanda di ricovero, e speriamo di poter ospitare i pazienti con tranquillità. Per il nostro personale abbiamo 9.250 dosi di vaccino, per medici e specializzandi. Il 27 e 31 dicembre abbiamo vaccinato 90 persone al giorno, oggi ne vacciniamo 500, e ogni settimana riceveremo 1.250-1.300 dosi. L'adesione è totale", ha concluso.

