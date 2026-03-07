CRONACA Covignano: ciclista perde la vita in un incidente

Covignano: ciclista perde la vita in un incidente.

Tragedia nella tarda mattinata di sabato a Rimini. Un cicloamatore di 44 anni, di nazionalità romena e residente in città, ha perso la vita in un incidente avvenuto in via Covignano, all’altezza della strada che conduce al Convento delle Grazie. Il dramma si è consumato poco prima delle 13.

L’uomo stava percorrendo la discesa dal colle in direzione Rimini in sella a una bici da corsa quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo violentemente contro il muro di contenimento che costeggia la strada. L’impatto è stato molto violento e il ciclista è rimasto esanime sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i volontari della Pubblica Assistenza, che hanno tentato a lungo di rianimarlo. Vista la gravità della situazione è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

Nonostante i disperati tentativi dei soccorritori, per il 44enne non c’è stato nulla da fare e il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso. La Polizia Municipale è intervenuta per i rilievi e ha provveduto a chiudere temporaneamente via Covignano in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l’area.

