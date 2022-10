Crac Aeradria: pronta l'impugnazione della sentenza di assoluzione per Vitali, Gnassi e Cagnoni

Svolta sul caso Aeradria: ex società di gestione dell'aeroporto Fellini di Rimini fallita nel 2013. La Procura riminese è pronta, come riporta la stampa locale, a impugnare davanti alla Corte d'Appello la sentenza di primo grado del 14 gennaio scorso che aveva assolto nomi importanti della politica e dell'imprenditoria riminese. I pm contestano a Stefano Vitali, all'epoca presidente della Provincia, il reato di bancarotta fraudolenta aggravata. Per Andrea Gnassi, ex sindaco di Rimini, Lorenzo Cagnoni, all'epoca e attualmente presidente della Fiera, e per lo stesso Vitali si chiede invece la riforma di quanto disposto per il reato di ricorso abusivo al credito.

