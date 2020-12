Crac Aeradria, truffa aggravata prescritta; avvocato di Gnassi: "Sentenza liberatoria"

Il Tribunale collegiale di Rimini, dopo una lunga camera di consiglio, ha deciso il non luogo a procedere per sopraggiunta prescrizione per il reato di truffa aggravata, a carico di amministratori ed ex amministratori locali riminesi, nel processo per il crac Aeradria, la società che ha gestito l'aeroporto "Federico Fellini" di Miramare fino al fallimento nel 2013.





La truffa aggravata era il reato più grave di tutto il processo, per il conseguimento di erogazioni pubbliche sulla cui ipotesi, in fase di indagine, erano stati eseguiti dalla Guardia di Finanza della città romagnola sequestri di beni mobili e immobili per circa 650 mila euro.

Con la prescrizione del reato di truffa escono dal processo definitivamente l'ex presidente della provincia di Rimini, Nando Fabbri e l'ex sindaco, Alberto Ravaioli. Per gli altri imputati, tra cui l'attuale primo cittadino, Andrea Gnassi, l'ex presidente della provincia Stefano Vitali e l'ex sindaco di Riccione, Massimo Pironi, oltre a Manlio Maggioli, ex presidente della camera commercio e Lorenzo Cagnoni, presidente Rimini Fiera, il processo riprenderà il 26 gennaio 2021, ma solo per i reati residui.

Per l'avvocato Nicola Mazzacuva, difensore di Gnassi, si tratta di una "sentenza liberatoria" in ordine ai fatti contestati, "risalenti addirittura a 14 (2006) e 9 (2011) anni fa". È stato anche disposto il dissequestro di tutti i beni. "Sentenza liberatoria - prosegue Mazzacuva in una nota - chiesta peraltro dallo stesso pubblico ministero. Si conclude così per l'assistito il processo per i predetti fatti processuali, ricordando ancora che numerose altre imputazioni erano già state oggetto di una sentenza pienamente assolutoria pronunciata dal gup del Tribunale di Rimini nel 2017".