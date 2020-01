Crac Popolare di Bari, arrestati Marco e Gianluca Jacobini

Crac Popolare di Bari, arrestati Marco e Gianluca Jacobini.

La Guardia di Finanza di Bari ha notificato un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Marco e Gianluca Jacobini, padre e figlio, il primo ex presidente del Cda e amministratore di fatto della Banca Popolare di Bari e il secondo vice direttore generale e direttore generale di fatto dell'istituto di credito barese. Agli indagati - scrive Ansa - sono contestati a vario titolo i reati di falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza.



I più letti della settimana: