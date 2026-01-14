TV LIVE ·
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Crans Montana, due giovani feriti nell’incendio di Capodanno saranno trasferiti al Bufalini di Cesena

14 gen 2026
Due giovani rimasti gravemente feriti nel devastante incendio scoppiato nella notte di Capodanno all’interno del bar Le Constellation, nella località svizzera di Crans Montana, saranno trasferiti nel Centro grandi ustionati dell’Ospedale Bufalini. A darne notizia è CesenaToday. Il trasferimento dovrebbe avvenire tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima.

Secondo indiscrezioni, tra i pazienti destinati a Cesena potrebbe esserci anche Eleonora Palmieri, veterinaria 29enne originaria di Cattolica, rimasta ferita nel rogo. Il trasferimento le consentirebbe di avvicinarsi alla propria famiglia. La tragedia avvenuta in Svizzera ha causato 47 vittime, tra cui sei giovanissime italiane, e oltre cento feriti. Sull’accaduto è in corso un’indagine della magistratura elvetica.




