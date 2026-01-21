CRONACA Crans-Montana, Eleonora Palmieri al "Bufalini" per proseguire le cure La 29enne di San Giovanni in Marignano è stata trasferita nell’unità operativa Centro Grandi Ustionati Romagna: "Condizioni cliniche buone"

Eleonora Palmieri, la 29enne di San Giovanni in Marignano rimasta ferita dall’incendio di Crans-Montana, è stata trasferita oggi dal Niguarda di Milano all’ospedale Bufalini di Cesena per proseguire il suo percorso di cura. Attualmente è ricoverata nell’unità operativa Centro Grandi Ustionati Romagna, all'avanguardia nel campo della dermatologia e in particolare del recupero da ustioni molto gravi. "Le sue condizioni cliniche - recita il bollettino medico - sono buone".

