Crans-Montana, ferita una veterinaria di Cattolica. Ore di apprensione per un riminese.

Proseguono gli accertamenti sulle condizioni degli italiani coinvolti nell’incendio scoppiato nella notte di Capodanno nel bar Le Constellation, nel centro di Crans-Montana, tragedia che ha provocato almeno 47 morti e decine di feriti, molti dei quali giovanissimi. Tra i feriti c’è Eleonora Palmieri, 29 anni, veterinaria originaria di Cattolica.

La giovane si trovava nei pressi del locale insieme a un’amica quando un incendio ha devastato il piano sotterraneo del bar, affollato per i festeggiamenti. Le fiamme si sono propagate rapidamente, sprigionando calore intenso e fumi tossici. Palmieri, come riporta Il Resto del Carlino, ha riportato ustioni gravi al volto e alle mani, un’intossicazione da fumo e un trauma toracico. È stata ricoverata all’ospedale di Sion e sottoposta a coma farmacologico, per poi essere trasferita al Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono serie ma stabili.

La 29enne si è laureata in medicina veterinaria nel 2023 e lavora in un ambulatorio a Bellaria Igea Marina. È conosciuta anche per il suo impegno nel mondo equestre, dove in passato ha ricoperto il ruolo di vicepresidente dell’associazione Cavalieri del Mare. Appassionata anche di volo, ha più volte frequentato l'aeroclub di Torraccia, a San Marino.

Nelle ore successive alla tragedia si è registrata forte apprensione anche per Giovanni Raggini, 28 anni, ingegnere gestionale originario di Rimini e residente a Milano, inizialmente inserito negli elenchi provvisori dei dispersi. Nel pomeriggio del 1° gennaio la situazione si è chiarita: lo stesso Raggini ha spiegato di non essere mai stato coinvolto nell’incendio e di trovarsi già nella propria residenza al momento dei fatti. Un messaggio diffuso sui social ha rassicurato familiari e amici dopo ore di silenzio.

Resta invece complessa la situazione di altri italiani: diversi risultano ancora irreperibili e alcuni feriti sono stati trasferiti in ospedali italiani, tra cui l’Ospedale Niguarda. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha invitato alla prudenza nella diffusione dei nomi e delle condizioni sanitarie, mentre proseguono le indagini per chiarire le cause dell’incendio.

