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Crans-Montana: i coniugi Moretti indagati a Roma

14 apr 2026
Crans-Montana: i coniugi Moretti indagati a Roma

La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Jacques e Jessica Moretti, gestori del bar Le Constellation di Crans-Montana, nell’ambito dell’inchiesta sul rogo avvenuto la notte di Capodanno che causò la morte di 41 giovani, tra cui 6 italiani, e il ferimento 115 persone.

Ai due vengono contestati i reati di disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione delle norme di sicurezza.

Secondo quanto emerso dalle testimonianze dei sopravvissuti, le uscite di sicurezza sarebbero state sbarrate, mancavano materiali ignifughi ed estintori funzionanti. Inoltre non vi sarebbero state indicazioni per facilitare la fuga durante l’incendio, propagatosi rapidamente nel locale.

Nell’indagine sono stati acquisiti anche i cellulari delle vittime e dei feriti per ricostruire la dinamica dei fatti.

Il Governo italiano ha inoltre ribadito l’intenzione di costituirsi parte civile nel procedimento penale avviato in Svizzera dopo la tragedia.




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