Crans-Montana: i funerali delle vittime italiane e un minuto di silenzio nelle scuole

L’Italia si ferma per salutare i giovani morti nella strage di Crans-Montana. Tantissimi ragazzi ai funerali di cinque delle sei vittime italiane del rogo che nella notte di Capodanno, in Svizzera, ha causato 40 morti. A Roma il funerale a Riccardo Minghetti: “Era felice, l’ultimo saluto è stato un bacio”, ha detto la madre, mentre in chiesa c’era anche la sorella Matilde, 15 anni, scampata all’incendio e che quella notte lo ha cercato invano. A Bologna il funerale di Giovanni Tamburi, ricordato dai compagni di scuola come “una luce per tutti”. A Milano le esequie di Chiara Costanzo e Achille Barosi, entrambi sedicenni, con fiori bianchi, palloncini e il silenzio composto degli amici. Presente il ministro dell’Istruzione Valditara, che ha partecipato anche al minuto di silenzio osservato in tutte le scuole italiane. A Lugano l’addio a Sofia Prosperi, 15 anni, la vittima più giovane. Domani a Genova l’ultimo saluto a Emanuele Galeppini.

Accanto al dolore cresce però la richiesta di verità. I familiari chiedono chiarezza sulle cause delle morti, mentre l’inchiesta entra nel vivo. Sotto accusa l’operato della Procura vallesana: secondo la stampa svizzera, nel mirino la mancata detenzione dei gestori del locale e le ipotesi di reato. “Abbiamo sete di verità”, ha detto il padre di Chiara Costanzo. Una verità che ora famiglie e Paesi coinvolti chiedono venga accertata al più presto.

Nel video l'intervista a Letizia Sassoli De Bianchi, nonna di Giovanni Tamburi







