Crans-Montana, la mamma della veterinaria di Cattolica: “Siamo fortunati a riportarla a casa viva”

Le condizioni di Eleonora Palmieri, veterinaria 29enne di Cattolica rimasta ferita nella strage di Crans-Montana, restano serie ma stabili. La giovane, soccorsa e trasferita in Italia, è ricoverata all’Ospedale Niguarda. Ha riportato ustioni al viso e alle mani ed è stata sottoposta a un primo intervento chirurgico; ne seguiranno altri, in particolare per una mano che necessita di ricostruzione. I medici mantengono un cauto ottimismo, anche perché la superficie corporea ustionata è limitata, sebbene la ragazza resti intubata per difficoltà respiratorie.

“Abbiamo passato un grande spavento, quello di non poterla più riabbracciare, come è successo per altre famiglie. Noi siamo stati fortunati perché ce la riportiamo a casa viva”. Con queste parole, ai microfoni della Tgr Emilia-Romagna, Cristina Ferretti, mamma di Eleonora, ha raccontato i momenti di angoscia vissuti dopo l’attacco. La donna ha spiegato che la figlia “è stata colpita al viso e alle mani” e che “ha avuto già un primo intervento immediato quando l’hanno portata lì. Verranno programmati altri interventi”. Un pensiero va anche a chi, in queste ore, non ha ancora avuto risposte: “C’è chi ancora cerca un corpo e questa cosa è veramente devastante da parte di una famiglia, di un genitore che non sa dov’è suo figlio. Questa è la parte più difficile”.

Dal punto di vista clinico, il direttore del Centro Ustioni del Niguarda, Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, ha chiarito che la giovane “ha un problema a una mano da operare, da ricostruire”. Al momento, ha aggiunto, “rimane intubata perché ha difficoltà respiratorie, ma la superficie corporea interessata dalle ustioni è per fortuna limitata”, un elemento che consente ai sanitari di guardare con fiducia al percorso di cura. In un quadro segnato dal dolore per le vittime e dall’attesa per i dispersi, la famiglia Palmieri prova ad aggrapparsi alla speranza: “Possiamo dire grazie perché la portiamo a casa ed è viva”, ha concluso la madre.







