Crans-Montana: la ragazza di Cattolica "in buone condizioni"

Migliorano le condizioni della veterinaria 29enne Eleonora Palmieri, originaria di Cattolica, rimasta ferita nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. La giovane, ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano, è in buone condizioni e di buon umore. Lo ha riferito l’assessore al Welfare della Lombardia Guido Bertolaso, secondo il quale potrebbe essere trasferita nei prossimi giorni in una struttura più vicina a casa. Resta invece critico il quadro clinico degli altri undici feriti, nove dei quali ancora in gravi condizioni.







