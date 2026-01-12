TV LIVE ·
Crans-Montana: la ragazza di Cattolica "in buone condizioni"

"E' di buon umore. Potrebbe essere trasferita nei prossimi giorni in una struttura vicina a casa" ha dichiarato Guido Bertolaso, Assessore al Welfare della Lombardia

di Luca Salvatori
12 gen 2026
Migliorano le condizioni della veterinaria 29enne Eleonora Palmieri, originaria di Cattolica, rimasta ferita nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. La giovane, ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano, è in buone condizioni e di buon umore. Lo ha riferito l’assessore al Welfare della Lombardia Guido Bertolaso, secondo il quale potrebbe essere trasferita nei prossimi giorni in una struttura più vicina a casa. Resta invece critico il quadro clinico degli altri undici feriti, nove dei quali ancora in gravi condizioni.




