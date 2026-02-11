Crans-Montana, pm Roma dispongono il sequestro dei cellulari delle vittime

La procura di Roma, nell'ambito delle indagini sull'incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera che la notte di Capodanno ha provocato la morte di 41 persone e il ferimento di 115, ha disposto il sequestro probatorio dei telefoni di tutti i ragazzi italiani che hanno perso la vita o sono rimasti feriti nel rogo. Tra questi, anche i dispositivi di Eleonora Palmieri, la 29enne veterinaria di Cattolica rimasta gravemente ustionata che, dopo le cure, lo scorso 29 gennaio è stata dimessa dal Centro Grandi Ustionati Romagna dell’ospedale Bufalini di Cesena. Lo scopo del pubblico ministero Stefano Opilio, che indaga per disastro colposo, omicidio plurimo colposo e lesioni aggravate, è quello di ricostruire, anche tramite le immagini e le chat, le dinamiche del rogo e dei soccorsi.

Gli inquirenti italiani incontreranno il 19 febbraio a Berna i magistrati svizzeri del Canton Vallese che stanno portando avanti le loro indagini sulla strage. E proprio nell'ambito dell'inchiesta svizzera oggi 11 febbraio è stato nuovamente interrogato Jacques Moretti, proprietario - insieme alla moglie Jessica - del locale della tragedia. L'uomo si è nuovamente rivolto alle famiglie delle vittime, chiedendo loro scusa: "Nessun genitore dovrebbe vivere questa tragedia, non penso ad altro", ha affermato. Ha poi riferito che l'impianto di ventilazione del Le Constellation non era mai stato controllato né dal Comune né dal Cantone, sollevando ulteriori dubbi sulla gestione della sicurezza del locale.

D'altronde, stando a quanto riferito venerdì scorso dal responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana, Christophe Balet, il discobar dove si è verificato l'incendio non rientrava tra le priorità per i controlli di sicurezza comunali non essendo una struttura ricettiva.

Nel suo interrogatorio, Balet ha detto agli inquirenti: "Abbiamo ripreso questi controlli periodici" nel 2024 e 2025, "e stabilito delle priorità, e questa struttura non era una priorità". E solo il 6 gennaio 2026, giorni dopo l'incendio di Capodanno, il Cantone del Vallese ha sollecitato i Comuni a velocizzare i controlli di sicurezza. "Il 6 gennaio c'è stata una lettera inviata a tutti i comuni da parte del Consigliere di Stato incaricato della sicurezza", ha rivelato Balet, "per intimare ai comuni di effettuare il più rapidamente possibile tutte le visite periodiche dei pubblici esercizi, richiamando gli articoli della Lpien (legge cantonale, ndr) e della relativa ordinanza".









