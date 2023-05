creativiperlaromagna: parte l'asta benefica degli artigiani del territorio

Si moltiplicano, anche in rete, le iniziative di solidarietà per l'Emilia martoriata dal maltempo. Una serie di artigiani e botteghe della zona parteciperanno oggi all'asta benefica #creativiperlaromagna: un'asta flash di 48 ore, dalle 10.00 di oggi, martedì 23 maggio, alle 10.00 di giovedì 25 maggio per un aiuto immediato alle persone maggiormente colpite dall'alluvione di questi giorni. L'asta è online e si può partecipare cercando #creativiperlaromagna: in questo modo sarà possibile trovare i profili dei partecipanti e fare la propria offerta sotto l'opera messa in vendita. In vendita borse artigianali, gioielli, abiti, quadri e complementi d'arredo.