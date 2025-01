Cresce il turismo in Emilia Romagna, 40,5 milioni di presenze nel 2024

Cresce il turismo in Emilia-Romagna: nel 2024 sono state registrate oltre 40 milioni e mezzo di presenze, in aumento del +3,6% rispetto al 2023, mentre gli arrivi sfiorano gli 11,8 milioni, pari al +2,7% in un anno. Una crescita trainata in particolare dall'aumento dei turisti stranieri che fanno segnare un +9,2% degli arrivi (3.537.387) e un +9,8% dei pernottamenti (12.171.605).

Aumenti più contenuti per quelli italiani, che rappresentano comunque il 70% del movimento turistico complessivo: +0,2% gli arrivi, +1,1% le presenze.

È quanto emerge dai dati provvisori Istat raccolti ed elaborati dall'Ufficio statistica della Regione Emilia-Romagna relativi al periodo gennaio-dicembre 2024. I dati per la Regione sono positivi anche rispetto al periodo pre-pandemico. Il confronto con il 2019, l'anno boom del turismo emiliano-romagnolo, evidenzia un +1,6% per gli arrivi e un +0,5% per le presenze, considerando sia il turismo interno che quello dall'estero.

Tra le destinazioni, la Riviera è la meta più gettonata con quasi 6 milioni di arrivi (+2,3% sul 2023) e 27,4 milioni di presenze (+2,8). Significativi i numeri anche delle città d'arte con 3,7 milioni di arrivi (+2,9%) e 8 milioni di presenze (+6,8%). Il 2024 conferma l'attrattività delle località collinari (+7,8% gli arrivi e + 5,5 % le presenze sul 2023) e appenniniche (+4,3%, + 2,3%).

In ripresa sullo scorso anno le località termali con +2,1% gli arrivi e +5,2% le presenze. Dati incoraggianti, sottolineano il presidente Michele de Pascale e l'assessora al Turismo Roberta Frisoni, anche se "non riflettono le difficoltà di un settore alle prese con inflazione, aumento dei costi delle materie prime ed energetiche, la redditività stesse delle imprese. Temi che abbiamo ben presente - sottolineano - e che vogliamo affrontare insieme, lavorando al fianco degli operatori, delle Destinazioni turistiche, di Apt e di tutti gli enti pubblici e privati".