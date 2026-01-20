RICCIONE Cresce l’attività della Polizia locale: +33% di reati contrastati e più controlli su strada Nel corso del 2025 534 incidenti rilevati, 344 patenti ritirate e 125 casi di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe

Il Comando intercomunale di Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano ha chiuso il 2025 con un significativo incremento dell’attività operativa e repressione dei reati, grazie a un più intenso presidio del territorio e all’aumento del personale su strada. Secondo il bilancio presentato in occasione delle celebrazioni per San Sebastiano, patrono della Polizia locale, le informative di reato sono aumentate del 33%, con 217 segnalazioni all’autorità giudiziaria, mentre l’attività di contrasto ha portato a 4 arresti e 15 perquisizioni nel corso dell’anno.

Sul fronte della sicurezza stradale, il 2025 ha visto il rilievo di 534 incidenti, di cui due mortali, e un forte incremento dei controlli: 344 patenti ritirate e un aumento del 15% delle violazioni per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe con 125 casi accertati. La lotta alla distrazione alla guida ha portato alla contestazione di 172 sanzioni per uso irregolare del cellulare, con 223 veicoli sequestrati o fermati e 112 conducenti senza assicurazione scoperti.

L’attività estiva si è concentrata sul contrasto all’abusivismo commerciale e al trasporto irregolare, con il sequestro di cinque veicoli utilizzati come “taxi pirata” e sanzioni per oltre 7.000 euro, nonché sull’arresto di uno spacciatore in viale Circonvallazione e lo sventamento di una rapina armata in piazzale Neruda. Le verifiche amministrative hanno portato anche alla sospensione di cinque locazioni turistiche irregolari e alla denuncia di persone dedite al bivacco e al furto di parti di auto, grazie all’uso del “targa system”. A fine anno è stata poi condotta un’indagine complessa sul grave accoltellamento della notte di Halloween, con la Procura dei minori di Bologna che ha riqualificato le accuse in tentato omicidio per due quattordicenni.

Il Comando ha sottolineato che la presenza costante degli agenti sul territorio si conferma strumento fondamentale per la prevenzione del degrado e il rafforzamento della fiducia dei cittadini nella sicurezza locale.

