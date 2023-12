POLITICA ITALIANA Cresce la polemica su giustizia e progetto del premierato Parlamento impegnato nel varo della legge di bilancio

Senza ritrattare, prova a gettare acqua sul fuoco nel suo intervento alla camera il Ministro della Difesa Crosetto, chiamato a spiegare le sue dichiarazioni sull’esistenza di un gruppo di magistrati che opererebbe contro il governo. Il Ministro sfuma, misura le parole ma questo non basta ad attenuare la polemica con le opposizioni allarmate dal programma di riforme di Giorgia Meloni, dalla Giustizia al Premierato: al “caso Crosetto” si aggiunge in queste ore il confronto sui poteri del Quirinale, che una parte del Governo - attaccano da sinistra – vorrebbe limitare. Dalle parti di palazzo Chigi la parola d’ordine è fare quadrato, innanzitutto sul Ministro della Difesa. Alle opposizioni queste parole non bastano, mentre in Parlamento si lavora alla Legge di Bilancio - da approvare entro 10 giorni - si moltiplicano gli appelli al rispetto della Costituzione.

Nel video le interviste a Carlo Nordio, Ministro della Giustizia; Francesco Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura; On Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra; On. Graziano Delrio, PD.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: