COVID-19 Cresce la pressione ospedaliera ma arriva l'antivirale Molnupiravir Consegnate le prime confezioni anche in Emilia Romagna. Record di contagi in Lombardia, Piemonte, Toscana

A Palazzo Chigi il presidente Draghi ha ricevuto i ministri dell'Istruzione e della Salute, oltre al commissario per l'emergenza Figliuolo, per definire il rientro in classe e le regole per limitare i contagi nelle scuole. Le Regioni propongono che con più di 4 positività in classe, ci sia una settimana di didattica a distanza (Dad) e la quarantena per tutti gli alunni della classe, oltre al tampone. Sotto questa soglia è prevista l'autosorveglianza e la mascherina Ffp2. Intanto la terza dose di vaccino è stata somministrata a 20 milioni di italiani, il 65,84%: in Emilia-Romagna al via da domani la prenotazione del booster per chi ha completato il ciclo primario da 4 mesi, mentre le somministrazioni iniziano il 10 gennaio.

Cresce la pressione sugli ospedali, mentre in diverse Regioni è record di contagi, 50mila nella sola Lombardia, 20mila in Piemonte e quasi 19mila in Toscana: in tutta Italia l'incremento è di oltre 170mila (170.844), con una incidenza del 13,9% in virtù del milione e 200mila tamponi processati; quasi 600 in più i ricoveri (+579, +41 terapie intensive); sono tornati a salire di molto anche i decessi, a 259.

In Emilia-Romagna, dove l'assessore al Turismo Corsini è risultato positivo, sono state consegnate le prime 840 confezioni della pillola antivirale Molnupiravir, che inibisce la replicazione di SARS-CoV-2. Sono 8.773 i nuovi casi (incidenza al 9,5% su quasi 60mila tamponi); 51 in più i ricoveri in area medica (+4 terapie intensive); 25 i decessi, di cui tre in provincia di Rimini (2 donne di 83 e 90 e 1 uomo di 82 anni), che con quasi mille contagi è la seconda più colpita dopo Bologna (+919, di cui 653 sintomatici).

E mentre il ministro della Salute francese annuncia contagi vicino ai 300mila al giorno, e nel Regno Unito si impennano per la prima volta oltre 218mila, anche in Svezia si registrano 11.500 contagi, record per il Paese dove perfino il re e la regina sono risultati positivi. Oltre un milione in un solo giorno i contagi negli Stati Uniti, dovuti alla variante Omicron: il doppio rispetto a quattro giorni prima e il quadruplo in poco più di una settimana.

