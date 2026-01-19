Crescita, occupazione, inflazione, Scotti: “Dai dati, un paese a velocità diverse”

L'analisi di Marco Scotti, Direttore di Affaritaliani.it

Da una parte, abbiamo i dati di Banca Italia, che annunciano che, nel 2026, il PIL crescerà solo dello 0,6% e si tratta della crescita più bassa, se si esclude ovviamente l'annus horribilis del Covid, degli ultimi 15 anni. Questo cosa significa che in qualche modo la spinta propulsiva del PNRR si sta un po' esaurendo, rispetto a quelle che invece sono le tensioni internazionali e soprattutto l'inflazione. È vero che sarà soltanto all'1,4%, ma dal 2021 ad oggi ha bruciato quasi il 20% del potere d'acquisto. I salari sono sostanzialmente fermi e, di conseguenza, l'Italia arranca un pochino. Dall'altra parte, bisogna però anche registrare un incremento dell'occupazione.

In tre anni sono stati creati più di un milione di posti di lavoro, sono cresciuti i dipendenti e il tasso di disoccupazione è sceso dal 7,99% al 5,74 %. C'è un problema però non di poco conto: il fatto che aumentano anche gli inattivi. Quasi un terzo della popolazione attiva non sta cercando lavoro, non sta studiando; i cosiddetti 'neet'. Infine, c'è un dato molto importante che riguarda appunto l'inflazione. Negli ultimi anni, non si è mangiata soltanto i salari, ma i rincari più pesanti sono quelli del carrello della spesa e quelli dell'energia e le famiglie ovviamente pagano un po' il conto di questa congiuntura economica in cui, da una parte, abbiamo i mercati che vanno benissimo - Piazza Affari ha fatto il record storico di capitalizzazione - e dall'altra, le famiglie fanno fatica: il carrello della spesa è sempre più caro e così anche l'energia”.







