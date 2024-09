ECONOMIA Crescita per l'Aeroporto Rimini-San Marino: +14,3% di passeggeri, Tirana e Cagliari "top destinations" Ryanair vettore con maggiore traffico. 51mila i passeggeri di agosto

Indicatori in positivo e quasi 230mila passeggeri in 8 mesi. L'Aeroporto di Rimini-San Marino festeggia un periodo favorevole: da gennaio ad agosto il numero di utenti cresce del 14,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023. Tempo di bilanci, superato il periodo più frenetico, per la Riviera, sul fronte turistico. Il mese di agosto si è chiuso con più di 51mila passeggeri; 152 i voli passati attraverso lo scalo riminese.

La società di gestione, AIRiminum, segnala poi il buon risultato sul fronte del tasso di occupazione degli aerei: nel 2023 l'aeroporto era al terzo posto in Italia, dopo Ciampino e Trapani. A Rimini opera soprattutto il vettore low cost più noto, Ryanair, con il 75 per cento del traffico commerciale, seguito da Wizzair.

Quali sono le destinazioni con i numeri maggiori? Sul fronte estero primeggia Tirana e, tra le rotte 'domestiche', la più amata è Cagliari. Tra i mercati esteri quelli più forti sono Albania, Ungheria e Lituania. Il traffico dall'Italia rappresenta invece il 28,5 per cento del totale. A fine luglio l'amministratore delegato Leonardo Corbucci aveva parlato di nuovi progetti per il 2025. Nelle previsioni 14 milioni di investimento per il prossimo triennio. Nel pacchetto anche la realizzazione di un grande impianto fotovoltaico che aiuterà a raggiungere nuovi obiettivi di sostenibilità.

