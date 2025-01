ROMAGNA Crescono le imprese attive in Romagna nel 2024 I dati diffusi dalla Camera di commercio della Romagna (Forlì-Cesena - Rimini)

Crescono le imprese attive in Romagna nel 2024.

Al 31 dicembre 2024, secondo i dati diffusi dalla Camera di commercio della Romagna (Forlì-Cesena - Rimini), sul territorio romagnolo, si contano 79.570 imprese registrate, di cui 70.153 attive. L'imprenditorialità si conferma alquanto diffusa: 96 imprese attive ogni 1.000 abitanti (87 imprese a livello regionale e 86 a livello nazionale).

Nel corso del 2024, nell'aggregato Romagna si sono verificate 4.341 iscrizioni e 4.245 cancellazioni per un saldo positivo di 96 unità. Nel confronto tendenziale con il 31 dicembre 2023 si riscontra una sostanziale stabilità delle imprese attive (+0,2%), dato in controtendenza rispetto a quello regionale (-0,7%) e nazionale (-0,9%).

Per quel che riguarda i settori economici i principali risultano: Commercio (22,2%), -1,3% la dinamica rispetto al medesimo periodo del 2023; Costruzioni (15,4%), +1,5%; Agricoltura (11,5%), -2,5%; Attività di alloggio e ristorazione (10,6%), +0,6% e Manifatturiero (8,1%), -1,6%. per Attività immobiliari (8,5%), +1,8%. Altre attività di servizio (4,7%), +1,1%. la dinamica).

Crescono le imprese nelle Attività professionali, scientifiche e tecniche" (4,1%), +3,4%. Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (3,3%) +3,6%. Attività sportive e di intrattenimento (2,5%), +1,9%). Stabili, infine, le imprese in "Trasporto e magazzinaggio" (2,9%, -0,1%).

Per quanto concerne la natura giuridica, più della metà delle imprese attive (il 52,7%) è costituita come ditta individuale (in diminuzione del -0,3% rispetto ai 12 mesi precedenti); seguono le società di persone (21,5%), in flessione del -2,1% e le società di capitale (23,7%), unica forma giuridica in aumento (+4,0%).

