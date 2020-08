Crimi (M5S): “Difficile immaginare un percorso insieme al Pd”

Per il reggente del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, con il Partito democratico, nonostante il voto su Rousseau "non c'è alleanza strutturale – sottolinea in un'intervista al Corriere della Sera -. Qualcuno poteva parlare di alleanza strutturale anche con la Lega. Ma non l'abbiamo fatta e non la facciamo oggi, perché siamo nati per combattere il sistema dei partiti e vorremmo aiutarli a migliorarsi". Perché – continua - il M5s "ha massimo rispetto del territorio. Dove abbiamo fatto opposizione fino a ieri, è difficile immaginare un percorso insieme" al Pd. Crimi esclude dunque accordi in Puglia e Marche: "La questione è chiusa da tempo. Lì abbiamo fatto un'opposizione ferma e un'alleanza è infattibile". Perdere in quelle Regioni, per Crimi, non sarebbe una sconfitta per il M5s perché "noi non governiamo in quelle Regioni. Sarebbe il Pd a perdere e in tal caso dovrebbe farsi una domanda su come hanno governato finora. Avrebbero dovuto darci retta prima". Sulla candidatura di Raggi al Campidoglio: "Vedo troppi no secchi e poche motivazioni. Possiamo fare tutte le critiche che vogliamo, ma Roma non è peggio di prima, anzi è migliorata".