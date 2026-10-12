Criminalità, Rimini scende in sesta posizione in Italia: denunce in calo del 10,7%, ma restano delle criticità

Rimini migliora i propri numeri sul fronte della criminalità, ma resta ai vertici della graduatoria nazionale per incidenza dei reati denunciati. È quanto emerge dall'Indice della criminalità 2026 del Sole 24 Ore, pubblicato oggi e basato sui dati del Ministero dell'Interno relativi al 2025.

La provincia scende dal quinto al sesto posto nella graduatoria nazionale, con 18.347 reati denunciati e una diminuzione del 10,7% rispetto all'anno precedente.

Una flessione significativa, tra le più marcate in Italia, che non cancella tuttavia alcune criticità. A guidare la classifica nazionale sono Milano, Firenze e Roma, seguite da Bologna e Torino.

Furti, lesioni e rapine: le criticità del territorio

L'analisi delle singole tipologie di reato evidenzia come Rimini continui a occupare posizioni elevate in diverse categorie. Per i furti la provincia è quinta in Italia, con oltre 9.000 episodi denunciati, mentre si colloca sempre al quinto posto per lesioni dolose. Sul fronte delle rapine occupa la decima posizione, mentre per la categoria degli altri delitti si attesta al settimo posto.

Numeri che vanno però letti tenendo conto della forte vocazione turistica del territorio. L'indice del Sole 24 Ore calcola infatti l'incidenza dei reati sulla popolazione residente, senza considerare direttamente il numero di turisti e visitatori che ogni anno raggiungono la Riviera. Un elemento che può influire sul posizionamento di Rimini nella graduatoria nazionale, soprattutto durante la stagione estiva e in occasione dei grandi eventi.

Il quadro nazionale: diminuiscono furti e rapine, aumentano le frodi

I delitti denunciati in Italia diminuiscono per la prima volta dopo quattro anni consecutivi di crescita: nel 2025 sono stati circa 2,36 milioni, l'1,8% in meno rispetto al 2024, pari a 42.242 delitti in meno. Calano soprattutto furti e rapine, mentre crescono truffe e frodi informatiche. E tra i dati negativi c'è anche l'aumento dei minorenni arrestati e denunciati (+ 34%). Milano si conferma la provincia con la maggiore incidenza di denunce in rapporto ai residenti, seguita da Firenze e Roma.

Oristano registra invece il tasso più basso. L'Indice utilizza le statistiche consolidate della banca dati interforze del dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno e confronta 106 territori provinciali sulla base dei delitti denunciati ogni 100mila abitanti. A determinare la flessione nazionale sono soprattutto i furti, che scendono a 992.660, quasi 62mila in meno rispetto al 2024 (−5,9%). Tornano sotto il milione per la prima volta dal 2022 e rappresentano il 42,1% dei delitti denunciati.

Diminuiscono in particolare i furti su auto in sosta (−16,2%), in abitazione (−8,7%) e con destrezza (−6%). In calo anche le rapine (−3,6%) e, tra queste, quelle in pubblica via (−7,7%).

In aumento, invece, le truffe e frodi informatiche, che raggiungono 298.651 casi, il 4,4% in più rispetto al 2024 e il 40,8% in più rispetto al 2019. Crescono anche i danneggiamenti, a quota 288.938 (+3,9%), le percosse (+3,4%) e le estorsioni (+1,4%). Diminuiscono le denunce per violenze sessuali (−2,8%) dopo anni di progressiva emersione del fenomeno.

Gli omicidi volontari scendono da 326 a 289 (−11,3%): il valore più basso nella serie storica dal 1950, che eguaglia il solo dato del 2020 registrato durante la pandemia. I tentati omicidi diminuiscono del 13,1%, a 993. Il totale degli illeciti denunciati nel 2025 resta comunque superiore del 2,4% rispetto al 2019. I dati provvisori del primo semestre 2026 indicano un'ulteriore flessione del 9,9% rispetto allo stesso periodo del 2025.







