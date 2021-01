Crisi: Conte ottiene la fiducia anche al Senato

156 voti a favore e 140 contrari: il Governo Conte ottiene la fiducia anche al Senato. Risultato che arriva alle 22.33 per voce della Presidente Casellati. La maggioranza relativa, dunque, al termine della lunga giornata a Palazzo Madama, con il "Si" alla fiducia al governo. 16 gli astenuti. Una giornata che ha visto in aula il duro scontro tra il premier e Matteo Renzi. Con un colpo di scena finale: i senatori Lello Ciampolillo, ex parlamentare del M5s, e Riccardo Nencini di Italia viva sono stati riammessi al voto sulla fiducia al governo, nell'aula del Senato, dopo la verifica fatta dai senatori questori. Entrambi avevano votato "Si". Protestano Lega e FdI, che annunciano si appelleranno al Colle.

