CORIANO Crisi da Covid, Sindaco Spinelli agli operatori economici: “Teniamo accesa la speranza” La “chiamata” del Sindaco, Domenica Spinelli e della maggioranza agli operatori economici di Coriano. A confronto dopo l'ultimo dpcm italiano, per individuare insieme possibili soluzioni alla crisi

In piazza domina il tricolore, come richiamo all'attaccamento ad una identità - italiana e corianese - e per lanciare l'appello unitario, tra Privato e Pubblico, a tenere accesa la Speranza. “Per non uccidere la nostra economia e per salvare posti di lavoro” - dice il Sindaco, Domenica Spinelli. Non con la protesta, che condanna, ma è con il confronto - che proprio l'amministrazione ha lanciato al tessuto produttivo – che si può intraprendere un percorso virtuoso: “Abbiamo l'obbligo - dice - di osservare le norme dettate dall'emergenza, ma anche quello di non morire come territorio”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



C'erano tutti gli operatori, dai bar e ristoranti, al teatro, le associazioni sportive: a loro il Comune ha chiesto di fare proposte - già lunedì un nuovo incontro per elaborare insieme progetti. Intanto dall'Amministrazione sono stati messi a disposizione 100.000 euro, frutto di un accordo di recupero evasione, per l'esenzione TARI per le categorie economiche; poi un altro bonus di 200.000 euro per costruire i singoli progetti per le attività. Non è mancato un riferimento alla diversità di regole che “in questo momento ci dividono dal vicino Stato di San Marino” dice ancora la Spinelli, che ai corianesi chiede poi “di fare lo sforzo di prediligere l’economia locale, servendosi delle attività del posto". Su tutto, però, l'invito a trarre il bene dalle difficoltà, citando la frase di un amico e attore, Gianfranco Berardi, cieco a 18 anni: “Se sei in un tunnel? Non ne vieni fuori? Arredalo!”.



I più letti della settimana: