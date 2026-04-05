Crisi della pesca a Rimini: in calo imprese e pescato, il report della Camera di Commercio fotografa un crollo strutturale

La pesca riminese continua a perdere terreno. A certificarlo è il Rapporto annuale sull’economia della Camera di Commercio della Romagna, che evidenzia come nel 2025 altre sette imprese del settore abbiano chiuso, portando il totale a 175 attività, in calo del 3,8% rispetto all’anno precedente e del 9,3% negli ultimi cinque anni.

Il documento fotografa una crisi ormai divenuta strutturale: il comparto ittico rappresenta oggi appena lo 0,51% delle imprese provinciali e contribuisce per lo 0,086% alla ricchezza prodotta. In parallelo, anche il pescato è in forte contrazione, sceso a 13.901 quintali contro i 21.497 del 2016, un -35,3% in 9 anni. A pesare sono soprattutto i costi di gestione, a partire dal carburante, che incide fino al 50-60% delle spese. Negli ultimi anni l’aumento del gasolio ha costretto molte imbarcazioni a ridurre le uscite in mare e a riorganizzare il lavoro, con turnazioni per contenere le perdite.

Il ridimensionamento riguarda anche la flotta. Secondo i dati richiamati dal Comitato Sinistra del Porto, negli ultimi anni il numero dei pescherecci attivi è progressivamente diminuito, fino ad arrivare a poche decine di unità operative, con circa 65 imbarcazioni e meno di 200 addetti coinvolti. Un trend che, osservato su un arco più ampio, conferma una contrazione costante negli ultimi cinque anni e, più in generale, una riduzione drastica della marineria riminese rispetto al passato.

Parallelamente cresce il ruolo dell’import e della logistica: una quota sempre più rilevante del pesce consumato sul territorio arriva dall’estero, mentre il sistema locale si riconfigura sempre più come piattaforma distributiva più che produttiva.

In questo contesto si inserisce il dibattito sul nuovo mercato ittico. Questi dati hanno portato il Comitato, insieme ai 1.990 firmatari che sostengono l’iniziativa, a chiedere all’amministrazione comunale di rivedere il progetto, definito “inutile” nella sua attuale collocazione. Secondo il Comitato, il nuovo mercato verrebbe realizzato “in una zona turistica urbanizzata, in mezzo alle case, senza adeguate strade di accesso e in un’area a rischio idrogeologico massimo”, e per questo si chiede che le risorse vengano dirottate su interventi ritenuti più utili per la collettività. I promotori parlano di “un progetto obsoleto ed economicamente inadeguato”, pensato in un contesto urbano ormai superato. San Giuliano Mare – sottolineano – è oggi un quartiere residenziale e turistico, già gravato da traffico intenso e da criticità legate ai cambiamenti climatici, come allagamenti ricorrenti. L’introduzione di un’infrastruttura logistica con traffico pesante, evidenziano, “contrasta con ogni principio di rigenerazione urbana sostenibile”.

Il Comitato richiama inoltre quanto avviene in altre città portuali italiane, come Genova, Chioggia, Catania e Venezia, dove i mercati ittici vengono spostati in prossimità delle principali arterie stradali. A Rimini, invece, si contesta la scelta di non utilizzare l’area del CAAR, già destinata alla logistica alimentare, preferendo una collocazione che porterebbe camion e Tir “tra le case e due fiumi”, con ulteriore consumo di suolo.















