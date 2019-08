Crisi di governo: al via oggi le consultazioni

La crisi di governo ora è ufficiale dopo che il premier Conte si è dimesso al Colle, rimettendo il mandato nelle mani di Sergio Mattarella. Ora spetta al presidente della Repubblica iniziare le consultazioni di rito che partiranno alle 16.00 di oggi pomeriggio e si chiuderanno domani con il Movimento 5 Stelle.

"L'azione del governo si arresta qui" ha detto ieri il premier Giuseppe Conte a metà del suo intervento nell'aula di palazzo Madama mettendo la parola fine ai 14 mesi di governo gialloverde e aprendo ufficialmente la crisi.

Un intervento in cui il presidente del Consiglio ha difeso quanto fatto, ma soprattutto ha lanciato un duro affondo contro Matteo Salvini. Il premier non usa giri di parole nel bollarlo come "irresponsabile" per aver aperto una crisi solo per "interessi personali e di partito".