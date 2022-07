Crisi di governo, dall'Algeria Draghi porta a casa 15 accordi

Mario Draghi in missione in Algeria ha firmato molti accordi, tra cui quello per la fornitura del gas, senza far alcun cenno alla situazione interna, mercoledì parlerà alle Camere. Basteranno i molteplici appelli e le petizioni a far cambiare idea a Mario Draghi e convincerlo a restare a Palazzo Chigi? Si vedrà, manca ancora un giorno e mezzo, in politica è un'eternità. Dall'Algeria Draghi, accompagnato da una folta delegazione di 6 ministri, non ha detto una parola sulla crisi interna, ma ha firmato 15 accordi. Mercoledì farà “comunicazioni fiduciarie” alle Camere, dunque con voto di fiducia. Eppure i veti incrociati si moltiplicano. Forza Italia e Lega hanno detto che comunque un governo con M5S non sarebbe possibile in ogni caso, quindi come si convince Draghi a rimanere?

Nel video le interviste a Beatrice Lorenzin, deputata Partito Democratico; Carla Ruocco, deputata Insieme per il Futuro; Claudio Borghi, deputato Lega; Emanuele Fiano, deputato Partito Democratico; e l'intervento alla Stampa Estera di Matteo Renzi, senatore Italia Viva