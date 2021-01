Crisi di Governo: Fico convoca per domani un maxi-tavolo tecnico di Maggioranza

Al termine della seconda giornata di consultazioni, il Presidente della Camera ha convocato per domani un maxi-tavolo tecnico di maggioranza per scrivere il contratto di governo. Non vi saranno i leader, i partiti indicheranno i loro rappresentanti. “Dagli incontri con le forze della Maggioranza è emersa la disponibilità a procedere ad un confronto comune per raggiungere una sintesi”, ha dichiarato Roberto Fico; che entro martedì dovrà riferire al Presidente della Repubblica. Oggi gli incontri con alcune formazioni minori che sostengono la Maggioranza, come “Europeisti” ed “Autonomie”. Gruppi che guardano a Giuseppe Conte, il cui nome era già stato blindato ieri da 5 Stelle, PD e LeU. Il Quirinale intanto smentisce contatti in questi giorni con Mario Draghi.