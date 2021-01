POLITICA Crisi di governo: lunedì Conte riferisce alla Camera; appello del Pd ai “costruttori”

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lunedì 18 gennaio alle ore 12 terrà alla Camera dei Deputati le Comunicazioni sulla situazione politica in atto. Intanto la strada per l'allargamento della maggioranza di Governo sembra in salita, anche se il M5S ribadisce la fedeltà al premier e chiude a un rientro di Iv: "In Aula a fianco di Conte, con Renzi strade divise". “Abbiamo un Paese da far ripartire, milioni di italiani da supportare e aiutare, una pandemia da affrontare - sottolinea su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio -. Il Movimento 5 Stelle è unito e deciso a sostenere Conte con tutte le sue forze”.

Zingaretti dalla direzione del Pd lancia un appello ai cosiddetti “responsabili”: "Esistono sensibilità democratiche, liberali ed europeiste che possono unirsi". Non nasconde “problemi”, ma aggiunge che “abbiamo condiviso con Iv, 5S, Leu l'esigenza di un rilancio dell'azione di governo per superare ritardi e fragilità".

Matteo Renzi, dal canto suo, nega problemi personali con il premier e punta sui contenuti, ma ribadisce: "Conte non avrà la maggioranza in Aula". Intanto nuova defezione da Italia Viva, dopo Vito De Filippo, si sfila anche Michela Rostan, vicepresidente Commissione Affari sociali della Camera, che annuncia il suo voto di fiducia: “La rottura, in politica, è l'ultima spiaggia, non il punto di partenza di una trattativa”.

