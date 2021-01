Crisi di Governo: nuovo giro di incontri per Fico. Passi avanti sul "Conte ter"

Seconda giornata di consultazioni per il Presidente della Camera, incaricato da Mattarella di verificare la possibilità di un governo Conte ter, a partire dall'attuale maggioranza con i “renziani”. A Montecitorio Roberto Fico ha oggi prima incontrato gli “Europeisti”, poi “Autonomie”: entrambe le formazioni guardano a Giuseppe Conte, il cui nome era già stato blindato ieri da 5 Stelle, PD e LeU. Incontri, in giornata, anche con il gruppo Misto. Mentre domani mattina è previsto un altro confronto con Italia Viva, per un nuovo giro di consultazioni. Agenda piena, insomma, per Roberto Fico; che entro martedì dovrà riferire al Presidente della Repubblica. Il Quirinale intanto smentisce contatti in questi giorni con Mario Draghi.