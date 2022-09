Crisi editoria: Aie, quattro proposte a politica per superarla

Crisi editoria: Aie, quattro proposte a politica per superarla.

L'intero sistema dell'editoria è oggi in pericolo per l'emergenza carta: da questa consapevolezza partono le quattro proposte dell'Aie (Associazione italiana editori) al governo che verrà. Nella prima si chiede anche per i libri il credito di imposta previsto per giornali e periodici. La seconda chiede una legge di sistema per il libro che guardi lontano con incentivi a innovazione e internazionalizzazione. La terza proposta si basa sulla valorizzazione del diritto d'autore e sulla lotta alla pirateria. Infine la quarta per il sostegno alla lettura, dando continuità alla 18App e sviluppando strumenti analoghi per altre categorie.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: