Crisi: Fico riunisce capigruppo maggioranza uscente, tensione su programma.

Dopo un fine settimana di consultazioni, durante il quale ha parlato coi rappresentanti di ogni partito di Camera e Senato, il presidente della Camera Fico, che dovrà tornare entro domani al Quirinale per riferire l'esito del suo mandato esplorativo al presidente Mattarella, ha riunito stamattina in un maxi tavolo tecnico i capigruppo della maggioranza uscente, ossia M5S, Partito Democratico, Italia Viva, Liberi e Uguali, cui si è aggiunto anche il gruppo degli Europeisti, per verificare che vi siano le condizioni per un governo Conte ter. “Dagli incontri con le forze di maggioranza – ha riferito Fico dopo il secondo giorno di colloqui – è emersa la disponibilità a procedere a un confronto comune per raggiungere una sintesi”.

