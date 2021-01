Crisi Governo: iniziate le consultazioni del Presidente della Camera. Da M5S e PD sostegno a Conte

Iniziate nel pomeriggio le consultazioni del Presidente della Camera, cui il Presidente della Repubblica Mattarella ha dato mandato esplorativo per verificare – entro martedì - se in Parlamento esista una maggioranza, a partire dalle forze che sostenevano il precedente governo. Roberto Fico ha prima incontrato la delegazione dei 5 Stelle, il cui Capo Politico è stato netto: “la scelta di Conte come Premier per noi è indiscutibile”, ha detto al termine del colloquio Crimi; che ha chiesto poi di accantonare temi divisivi come il MES. Sostegno a Conte è stato espresso anche dal Segretario del PD Zingaretti, che ha sottolineato come il suo Partito sia impegnato a scrivere un programma di fine legislatura, “partendo dalle forze che hanno votato l'ultima fiducia”. A seguire il confronto di Fico con gli esponenti di Italia Viva. Quindi, in serata, l'incontro con i vertici di LeU. Il centrodestra – intanto - insiste per il voto; lasciando intendere, tuttavia, in subordine, la possibilità di un “piano B”.