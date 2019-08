Crisi governo: la Lega presenta mozione di sfiducia Conte

Lo spread tra Btp e Bund tedesco è in forte rialzo dopo la crisi di governo apertasi ieri. Il differenziale, in netto aumento sin dai primi scambi, si è impennato a 232 punti base con il rendimento del decennale al 2,731%, poi ha rallentato riportandosi sotto la soglia dei 230 punti base, a 229, con il rendimento del decennale all'1,70%. Piazza Affari in forte calo, Milano cede l'1,61%, con banche in difficoltà e il Ftse Mib che perde il 2% a 20.426 punti. Il mercato guarda al giudizio di Fitch sul rating italiano con gli analisti che si attendono un downgrade.

La Lega presenta in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. "Troppi no (da ultimo il clamoroso e incredibile no alla Tav) fanno male all'Italia che invece ha bisogno di tornare a crescere e quindi di andare a votare in fretta. Chi perde tempo danneggia il Paese e pensa solo alla poltrona, afferma il partito guidato da Matteo Salvini".