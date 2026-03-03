TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
14:26 Molestie in Prefettura a Rimini, chiesto il processo per un ex funzionario
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Crisi in Medioriente, l'opposizione: "Qual è la strategia del governo?"

Dopo l'audizione in Commissione Esteri non è chiaro cosa intenda fare la maggioranza

di Francesca Biliotti
3 mar 2026
Il collegamento di Francesca Biliotti al Tg San Marino
Il collegamento di Francesca Biliotti al Tg San Marino

C'è ancora la questione mediorientale in primo piano, l'attacco all'Iran da parte di Stati Uniti e Israele, ieri si è tenuta la commissione riunita di Esteri e Difesa, con l'audizione dei ministri Tajani e Crosetto. L'opposizione si aspettava di sapere qualcosa in più, conoscere la strategia del governo italiano, vorrebbe fosse la presidente del Consiglio a venire in Parlamento per parlarne. Poi c'è la questione Crosetto, che sta mettendo un po' in imbarazzo la maggioranza, sono state date alcune versioni sul perché si trovasse a Dubai proprio mentre era colpita. La presidente Meloni ha parlato al Tg5, dicendo che è stata aumentata l'allerta sicurezza in tutti gli obiettivi sensibili, ossia quegli ebraici e alle ambasciate, e difatti il ministro dell'Interno Piantedosi ha convocato il comitato nazionale ordine e sicurezza.

Nel video le interviste a Graziano Delrio, senatore Partito Democratico, e a Nicola Fratoianni, deputato Alleanza Verdi-Sinistra




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia