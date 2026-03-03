POLITICA ITALIA Crisi in Medioriente, l'opposizione: "Qual è la strategia del governo?" Dopo l'audizione in Commissione Esteri non è chiaro cosa intenda fare la maggioranza

C'è ancora la questione mediorientale in primo piano, l'attacco all'Iran da parte di Stati Uniti e Israele, ieri si è tenuta la commissione riunita di Esteri e Difesa, con l'audizione dei ministri Tajani e Crosetto. L'opposizione si aspettava di sapere qualcosa in più, conoscere la strategia del governo italiano, vorrebbe fosse la presidente del Consiglio a venire in Parlamento per parlarne. Poi c'è la questione Crosetto, che sta mettendo un po' in imbarazzo la maggioranza, sono state date alcune versioni sul perché si trovasse a Dubai proprio mentre era colpita. La presidente Meloni ha parlato al Tg5, dicendo che è stata aumentata l'allerta sicurezza in tutti gli obiettivi sensibili, ossia quegli ebraici e alle ambasciate, e difatti il ministro dell'Interno Piantedosi ha convocato il comitato nazionale ordine e sicurezza.

Nel video le interviste a Graziano Delrio, senatore Partito Democratico, e a Nicola Fratoianni, deputato Alleanza Verdi-Sinistra

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: